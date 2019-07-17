В Татарстане отечественная легковушка на скорости вылетела в кювет, водитель погиб

СЕГОДНЯ 15:57 2019-07-17T15:57:13+03:00

На место аварии выезжали медики и полицейские Фото: Из материалов пресс-службы

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В Камско-Устьинском районе республики 16 июля, во вторник, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Рано утром, в 4.20 на 38-м километре автодороги "Тетюши-Камское Устье" на скорости вылетела в кювет отечественная легковушка "Лада Калина". 27-летний водитель не был пристегнут ремнем безопасности и скончался от полученных травм на месте, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Татарстана.

Всего за прошедшие сутки в республике в авариях пострадали 16 человек в 15-ти дорожно-транспортных происшествиях. Среди них - один несовершеннолетний ребенок.

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ИСТОЧНИК KP.RU