С 17 июля в Йошкар-Оле временно изменились маршруты четырех троллейбусов

СЕГОДНЯ 14:47 2019-07-17T14:47:50+03:00

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В среду, 17 июля, в Йошкар-Оле скорректировали маршруты четырех троллейбусов. Причина этого ремонт улицы Первомайская на участке от Ленинского проспекта до улицы Панфилова.

Так, троллейбус №1 на время перестанет ходить до вокзала. Кроме того, на улице Первомайская он будет сворачивать на Ленинский проспект, доезжать до ДК им. Ленина, а потом уже следовать по обычному маршруту.

Троллейбус №3 с улицы Панфилова будет поворачивать на улицу Суворова, а после по улице Машиностроителей ехать до ДК им. Ленина, разворачиваться и отправляться по маршруту в 9 микрорайон. Обратно после остановки Заводы на улице Машиностроителей он будет поворачивать направо на улицу Суворова.

Изменения коснутся и троллейбуса №5, который с остановки «Димитрова» будет идти до остановки «Рынок», а после повернет направо на Ленинский проспект, развернется на кольце у ДК им. Ленина, повернет налево на Суворова и далее по маршруту.

Троллейбус №6 с Ленинского проспекта будет поворачивать налево на улицу Первомайскую, далее на улицу Пушкина, а после с улицы Маркса повернет налево на Центральный мост - далее по маршруту.

ИСТОЧНИК KP.RU