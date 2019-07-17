Жителя Чувашии будут судить за секс-насилие над собственной 12-летней дочерью

СЕГОДНЯ 13:23 2019-07-17T13:23:47+03:00

Все вскрылось лишь, когда девочка рассказала обо всем матери

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43-летний житель Урмарского района вскоре окажется на скамье подсудимых. Ему среди прочего вменяют секс-насилие над собственной дочерью и ее истязание, а также угрозу убийством.

Как следует из материалов уголовного дела, 11 января этого года пьяный обвиняемый надругался над своей 12-летней дочерью, а после угрожал убить ее, если она все расскажет матери.

Не прошло и месяца, как отец совершил в отношении дочки развратные действия. Тут уж ребенок не стерпел и все рассказал матери. Женщина тут же обратилась в полицию.

Во время расследования также выяснилось, что обвиняемый не только ненадлежащим образом исполнял обязанности по воспитанию и содержанию дочки, но и избивал ее.

- В настоящее время мужчина находится под стражей, - сообщили в следственном комитете Чувашии. - расследование данного уголовного дела завершено, все материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU