Самый большой экстрим-парк России откроется в Казани около моста Миллениум уже осенью 2019 года
Президенту Татарстана Рустаму Минниханову его помощница Наталия Фишман-Бекмамбетова презентовала проект новой набережной левого берега Казанки.
По ее словам, там расположится самый большой экстрим-парк России и его можно будет посетить, как и обновленную набережную в целом, уже осенью 2019 года.
Так, новый спортобъект будет соответствовать международным стандартам безопасности и требованиям к проведению официальных соревнований.
Уже ведутся переговоры по проведению в будущем парке финала Чемпионата Мира по памп-треку в следующем году. Сообщает Дирекция Парки Татарстана.
В первую очередь в новом для Казани объекте появиться: скейт-парк, памп-трек, воркаут и паркур зоны, а также площадки для стритбола.
Кроме того, для непрофессионалов здесь организуют тренинг-парк и памп-трек для начинающих.
Фото: скриншот
Что же касается самой новой набережной то, там на террасах появится зеленый амфитеатр, где горожанам предлагается загорать прямо на газонах. А на нижней набережной у Хрущевского пирса сделают событийную площадь. При этом пешеходный променад вдоль воды свяжет новую набережную с существующей Кремлевской.
В то же время под НКЦ, у парадной лестницы, которая спускается к воде, сделают амфитеатр с платформой для выступлений.
Фото: скриншот
ИСТОЧНИК KP.RU