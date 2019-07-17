Самый большой экстрим-парк России откроется в Казани около моста Миллениум уже осенью 2019 года

СЕГОДНЯ 13:11 2019-07-17T13:11:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Президенту Татарстана Рустаму Минниханову его помощница Наталия Фишман-Бекмамбетова презентовала проект новой набережной левого берега Казанки.

По ее словам, там расположится самый большой экстрим-парк России и его можно будет посетить, как и обновленную набережную в целом, уже осенью 2019 года.

Так, новый спортобъект будет соответствовать международным стандартам безопасности и требованиям к проведению официальных соревнований.

Уже ведутся переговоры по проведению в будущем парке финала Чемпионата Мира по памп-треку в следующем году. Сообщает Дирекция Парки Татарстана.

В первую очередь в новом для Казани объекте появиться: скейт-парк, памп-трек, воркаут и паркур зоны, а также площадки для стритбола.

Кроме того, для непрофессионалов здесь организуют тренинг-парк и памп-трек для начинающих.

Фото: скриншот

Что же касается самой новой набережной то, там на террасах появится зеленый амфитеатр, где горожанам предлагается загорать прямо на газонах. А на нижней набережной у Хрущевского пирса сделают событийную площадь. При этом пешеходный променад вдоль воды свяжет новую набережную с существующей Кремлевской.

В то же время под НКЦ, у парадной лестницы, которая спускается к воде, сделают амфитеатр с платформой для выступлений.

Фото: скриншот

ИСТОЧНИК KP.RU