В ближайшие дни в Марий Эл перекроют шесть загородных трасс

СЕГОДНЯ 12:53 2019-07-17T12:53:23+03:00

В связи с этим автовладельцев просят заранее планировать свои поездки

Изменить размер текста: A A

Стало известно, что в с 21.00 17 июля до 01.30 18 июля в Марий Эл перекроют участки дорог «Йошкар-Ола – Уржум» и «Куяр – Солнечный-Ронга». Об этом сообщает ГИБДД республики, не уточняя причин ограничения движения.

Еще четыре трассы будут перекрыты в четверг, 18 июля. Так, с 21.00 до 01.00 19 июля эта участь коснется участков автодорог «Вятка», «Объездная Йошкар-Ола», «Йошкар-Ола – Зеленодольск», «Куяр – Солнечный-Ронга»

Автовладельцев просят учитывать эту информацию и заранее планировать свои поездки.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU