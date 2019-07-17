2019-07-17T11:41:39+03:00
Спорт

"Рубин" хочсет арендовать игроков "Зенита" и "Спартака": поедут ли они в Казань?

Полузащитники Александр Ломовицкий и Андрей Мостовой могут усилить клуб из Татарстана
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Фото: ФК "Спартак".Фото: ФК "Спартак".
Изменить размер текста:

Казанский "Рубин" продолжает искать варианты усиления состава. Так, тренерский штаб татарстанской команды намерен укрепить полузащиту. С этой целью они обратились в "Спартак"и "Зенит" с предложениями взять их игроков в аренду.

Из "Спартака" в "Рубин" может перебраться Александр Ломовицкий, а из "Зенита" - Андрей Мостовой. Об этом в своем телеграм-канале сообщил известный журналист Нобель Арустамян.

Ломовицкий начал привлекаться в основу "Спартака" только в минувшем сезоне. Причем, бывший главный тренер десятикратных чемпионов России Массимо Карера сразу же доверил молодому игроку место в старте. Нынешний рулевой красно-белых Олег Кононов не так сильно доверяет игроку, поэтому вариант с его арендой видится вполне реальным.

Что касается Мостового, то он перебрался в "Зенит" прошедшей зимой из подмосковных "Химок". За основную команду он не играл, ограничившись матчами за "Зенит-2" в ФНЛ. Сейчас Мостовой тренируется с главной командой, но до уровня игрока основы пока не дотягивает.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Футбольный клуб "Рубин"»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Казани на "зебре" легковушка сбила маму с ребенком в коляске
В Казани водитель скрылся после наезда на годовалого ребенка
В августе 2019 года жители Татарстана будут отдыхать на день больше
Татарстанская «Единая Россия» презентовала онлайн-сервис «МОЙ ДЕПУТАТ»
Минтранс России вместо реконструкции трассы М-7 предпочел строительство платной дороги Москва-Казань
В Чувашии совершил побег осужденный за грабеж и тяжелое насилие
Татарстанские таможенники отыскали магазин, где торговали контрафактными кроссовками
В Татарстане начинают работу четыре «мобильные поликлиники»
Казанские школьники отравились на отдыхе в Крыму
В Казани активисты "Том Сойер Фест-2019"завершили восстановление фасада дома №12 на улице Калинина
С начала 2019 года в Марий Эл цены на ряд овощей выросли более чем на 60%
«Мы рассчитываем на уверенное большинство»: Татарстанская «Единая Россия» рассказала, как намерена побеждать на выборах нового Госсовета
В Санкт-Петербурге чебоксарец на машине -"конструкторе" врезался в трактор и погиб
Доминик Джокер, Лейна и Бабек Мамедрзаев станут хедлайнерами татарстанского фестиваля яиц «Скорлупино-2019»
20 и 21 июля в Набережных Челнах из-за велосипедистов перекроют улицы
В Чебоксарах из-за смертельного падения рабочего с крыши пятиэтажки возбудили уголовное дело
Среднемесячная зарплата в Марий Эл превысила 30 тысяч рублей
94 выпускника из Казани в этом году сдали ЕГЭ-2019 на 100 баллов
В Татарстане трехлетний ребенок погиб, выпав из окна