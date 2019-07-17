"Рубин" хочсет арендовать игроков "Зенита" и "Спартака": поедут ли они в Казань?

СЕГОДНЯ 11:41 2019-07-17T11:41:39+03:00

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Казанский "Рубин" продолжает искать варианты усиления состава. Так, тренерский штаб татарстанской команды намерен укрепить полузащиту. С этой целью они обратились в "Спартак"и "Зенит" с предложениями взять их игроков в аренду.

Из "Спартака" в "Рубин" может перебраться Александр Ломовицкий, а из "Зенита" - Андрей Мостовой. Об этом в своем телеграм-канале сообщил известный журналист Нобель Арустамян.

Ломовицкий начал привлекаться в основу "Спартака" только в минувшем сезоне. Причем, бывший главный тренер десятикратных чемпионов России Массимо Карера сразу же доверил молодому игроку место в старте. Нынешний рулевой красно-белых Олег Кононов не так сильно доверяет игроку, поэтому вариант с его арендой видится вполне реальным.

Что касается Мостового, то он перебрался в "Зенит" прошедшей зимой из подмосковных "Химок". За основную команду он не играл, ограничившись матчами за "Зенит-2" в ФНЛ. Сейчас Мостовой тренируется с главной командой, но до уровня игрока основы пока не дотягивает.

ИСТОЧНИК KP.RU