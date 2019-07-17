2019-07-17T10:34:54+03:00
Общество

Татарстанская «Единая Россия» презентовала онлайн-сервис «МОЙ ДЕПУТАТ»

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Фото: Из материалов пресс-службыФото: Из материалов пресс-службы
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Во вторник, 16 июля, в республиканской общественной приемной «Единой России» прошла пресс-конференция представителей избирательного объединения партии. Единороссы рассказали, как партия намерена бороться за голоса избирателей, а также объявили о начале работы нового онлайн-сервиса «МОЙ ДЕПУТАТ».

На пресс-конференции руководитель фракции «Единая Россия» в Госсовете РТ Юрий Камалтынов презентовал журналистам новый интернет-сервис «МОЙДЕПУТАТ.ОНЛАЙН», который начал работу во вторник. На сайте представлены персональные страницы каждого кандидата «Единой России» на текущих выборах. Идея проекта – предоставить любому пользователю сети возможность направлять наказы в любом удобном формате: по телефону, через форму на сайте или через мессенджер.

– Отмечу, что наказы и обращения можно оставлять в адрес конкретных кандидатов. То есть, можно направить свои предложения и пожелания лично Фариду Мухаметшину, Владимиру Чагину, Альбине Насыровой, любому из 96 кандидатов…, - сказал спикер.

Прием обращений идет через колл-центр по бесплатной линии 8 (800) 201-1600. При этом кандидаты «Единой России» по очереди присутствуют на «горячей линии» с 9:00 до 21:00: они будут сами звонить жителям Татарстана, которые оставили наказы, чтобы обсудить обозначенные вопросы и предложения.

Руководитель фракции отметил, что такой формат работы обеспечит персональную ответственность и повышение качества работы с обращениями жителей.

– Это не предвыборный проект, – прокомментировал руководитель исполкома Татарстанского отделения «Единой России», кандидат партийного списка Андрей Кондратьев. – Идея зародилась еще в прошлом году, когда мы анализировали качество работы приемных. Площадка «МОЙДЕПУТАТ.ОНЛАЙН» продолжит работу после дня голосования и будет расширена как по функционалу, так и по числу представленных депутатов – в том числе муниципального уровня и наших представителей в Госдуме РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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