2019-07-17T10:15:23+03:00
Общество

Минтранс России вместо реконструкции трассы М-7 предпочел строительство платной дороги Москва-Казань

В последнюю инвесторы уже готовы вложить около 250 миллиардов рублей
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: vv-fad.ruФото: vv-fad.ru
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В Минтрансе России пришли, видимо, к окончательному выводу – строительство новой платной и скоростной автодороги Москва-Казань обойдется дешевле масштабной реконструкции трассы М-7 «Волга».

Об этом замглавы Минтранса России Иннокентий Алафинов сообщил ТACC. Так, по его словам, на новую дорогу инвесторы уже готовы раскошелиться на 250 миллиардов рублей. Такие суммы в реконструкцию бесплатной дороги не привлечешь.

При этом Алафинов уверен, что новая дорога за счет платы за проезд по ней сможет обеспечивать свое обслуживание сама минимум 20 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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