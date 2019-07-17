2019-07-17T11:00:46+03:00
Общество

В августе 2019 года жители Татарстана будут отдыхать на день больше

Лишний выходной будет связан с празднованием Дня республики
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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11 и 30 августа в Татарстане станут выходными, а продолжительность рабочего дня 29 числа сократится на один час. Об этом официально сообщает Министерство труда, занятости и социальной защиты республики. Выходные будут связаны с празднованием Курбан-байрама и Дня Республики Татарстан.

Однако при совпадении праздничных дней дополнительный к ним день отдыха не предоставляется. А Курбан-байрам в этом году выпадает именно на воскресенье.

Напомним, в Казани для праздничных жертвоприношений на Курбан-байрам будет отведено 18 площадок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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