В августе 2019 года жители Татарстана будут отдыхать на день больше
11 и 30 августа в Татарстане станут выходными, а продолжительность рабочего дня 29 числа сократится на один час. Об этом официально сообщает Министерство труда, занятости и социальной защиты республики. Выходные будут связаны с празднованием Курбан-байрама и Дня Республики Татарстан.
Однако при совпадении праздничных дней дополнительный к ним день отдыха не предоставляется. А Курбан-байрам в этом году выпадает именно на воскресенье.
Напомним, в Казани для праздничных жертвоприношений на Курбан-байрам будет отведено 18 площадок.
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ИСТОЧНИК KP.RU