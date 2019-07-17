2019-07-17T11:50:38+03:00
Происшествия

В Казани на "зебре" легковушка сбила маму с ребенком в коляске

На место ДТП вызывали "скорую помощь"
Лика ИСАЕВА
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Наезд произошел на "зебре"Наезд произошел на "зебре"Фото: Из материалов пресс-службы
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Наезд на маму с ребенком в Казани произошел в 15.05 во вторник, 16 июля, напротив дома №26Б по улице Академика Сахарова.

По предварительным данным, 19-летний водитель отечественной легковушки "Лада Гранта" грубо нарушил правила дорожного движения - он не уступил дорогу пешеходам, переходящим дорогу по "зебре".

В результате наезда пострадали 25-летняя мама и ее восьмимесячная дочка. Девочка в момент наезда находилась в детской коляске. На место аварии вызывали "скорую помощь".

Медики осмотрели пострадавших и диагностировали у них множественные ушибы ног, также на головах пострадавших имеются ссадины и ушибы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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