В Чувашии совершил побег осужденный за грабеж и тяжелое насилие
ЧП произошло в исправительной колонии №4 в Чебоксарах. Вечером 16 июля с территории ИК-4, что находится на улице Якимовская, дом 90, совершил побег 41-летний уроженец Чебоксар Евгений Григорьев.
Приметы беглеца: среднего роста, среднего телосложения, тёмные глаза. Был одет в синюю джинсовую куртку, черные спортивные штаны со следами от сварки, черные кроссовки. На голове может быть красная кепка (сам лысый).
Ранее мужчина проживал в доме №19 на проспекте Мира. Осужден Ленинским районным судом в декабре 2014 года на 10 лет. Если бы не побег, то на свободу он бы вышел 23 сентября 2023 года.
Выяснилось, что Григорьев был осужден за грабеж, похищение у гражданина паспорта или другого важного личного документа и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.
Розыск преступника завершен. Григорьева задержали в Новочебоксарске ночью 17 июля. Подробности пока не оглашаются.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»