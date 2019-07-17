2019-07-17T09:38:21+03:00
Происшествия

В Чувашии совершил побег осужденный за грабеж и тяжелое насилие

Мужчину задержали через несколько часов
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Ориентировка на беглецаОриентировка на беглецаФото: из материалов дела.
Изменить размер текста:

ЧП произошло в исправительной колонии №4 в Чебоксарах. Вечером 16 июля с территории ИК-4, что находится на улице Якимовская, дом 90, совершил побег 41-летний уроженец Чебоксар Евгений Григорьев.

Приметы беглеца: среднего роста, среднего телосложения, тёмные глаза. Был одет в синюю джинсовую куртку, черные спортивные штаны со следами от сварки, черные кроссовки. На голове может быть красная кепка (сам лысый).

Ранее мужчина проживал в доме №19 на проспекте Мира. Осужден Ленинским районным судом в декабре 2014 года на 10 лет. Если бы не побег, то на свободу он бы вышел 23 сентября 2023 года.

Выяснилось, что Григорьев был осужден за грабеж, похищение у гражданина паспорта или другого важного личного документа и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

Розыск преступника завершен. Григорьева задержали в Новочебоксарске ночью 17 июля. Подробности пока не оглашаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Казани на "зебре" легковушка сбила маму с ребенком в коляске
"Рубин" хочсет арендовать игроков "Зенита" и "Спартака": поедут ли они в Казань?
В Казани водитель скрылся после наезда на годовалого ребенка
В августе 2019 года жители Татарстана будут отдыхать на день больше
Татарстанская «Единая Россия» презентовала онлайн-сервис «МОЙ ДЕПУТАТ»
Минтранс России вместо реконструкции трассы М-7 предпочел строительство платной дороги Москва-Казань
Татарстанские таможенники отыскали магазин, где торговали контрафактными кроссовками
В Татарстане начинают работу четыре «мобильные поликлиники»
Казанские школьники отравились на отдыхе в Крыму
В Казани активисты "Том Сойер Фест-2019"завершили восстановление фасада дома №12 на улице Калинина
С начала 2019 года в Марий Эл цены на ряд овощей выросли более чем на 60%
«Мы рассчитываем на уверенное большинство»: Татарстанская «Единая Россия» рассказала, как намерена побеждать на выборах нового Госсовета
В Санкт-Петербурге чебоксарец на машине -"конструкторе" врезался в трактор и погиб
Доминик Джокер, Лейна и Бабек Мамедрзаев станут хедлайнерами татарстанского фестиваля яиц «Скорлупино-2019»
20 и 21 июля в Набережных Челнах из-за велосипедистов перекроют улицы
В Чебоксарах из-за смертельного падения рабочего с крыши пятиэтажки возбудили уголовное дело
Среднемесячная зарплата в Марий Эл превысила 30 тысяч рублей
94 выпускника из Казани в этом году сдали ЕГЭ-2019 на 100 баллов
В Татарстане трехлетний ребенок погиб, выпав из окна