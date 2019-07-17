2019-07-17T09:02:25+03:00
Происшествия

Татарстанские таможенники отыскали магазин, где торговали контрафактными кроссовками

Правообладатель потребовал наказать продавца
Лика ИСАЕВА
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В магазине нашли контрафактные кроссовкиВ магазине нашли контрафактные кроссовкиФото: Из материалов пресс-службы
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С начала 2019 года в ходе таможенного контроля до выпуска товаров Татарстанская таможня выявила 3 472 единицы контрафактной продукции. Чаще всего эти товары выявлялись в международных почтовых отправлениях. Чаще всего контрафактом Среди них были лекарственные средства, запчасти автомобилей, детские игрушки.

Во время одной из проверок в магазине Набережных Челнов обнаружены одежда и обувь с известными товарными знаками и неустановленной страной происхождения. Всю информацию сразу направили в Роспотребнадзор республики.

- В ходе таможенного осмотра магазина в Казани выявлен факт реализации спортивной обуви, маркированной товарными знаками Nike, - сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни. - В соответствии с заявлением правообладателя о незаконном использовании объектов интеллектуальной собственности материалы переданы в Управление Роспотребнадзора по РТ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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