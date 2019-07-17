Казанские школьники отравились на отдыхе в Крыму
Госпитализированы более 30 человек, трое из них в тяжелом состоянии
В больницу Евпатории попали школьники из КазаниФото: Из материалов пресс-службы
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ЧП произошло в детском лагере отдыха "Лучистый", который находится в поселке Заозерном под Евпаторией. Там 16 июля были госпитализированы в местную больницу более 30 детей, приехавших на отдых из Казани. Из 34 детей, отправленных в больницу, состояние троих оценивается как тяжелое.
Собственный источник "КП-Казань" в министерстве здравоохранения Крыма сообщил, что дети получили пищевое отравление. Сейчас проверяется кухня, где готовили пищу для отдыхающих школьников.
Среди пострадавших - дети семи и 17-ти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU