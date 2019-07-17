Казанские школьники отравились на отдыхе в Крыму

СЕГОДНЯ 08:01 2019-07-17T08:01:54+03:00

В больницу Евпатории попали школьники из Казани Фото: Из материалов пресс-службы

Госпитализированы более 30 человек, трое из них в тяжелом состоянии

Изменить размер текста: A A

ЧП произошло в детском лагере отдыха "Лучистый", который находится в поселке Заозерном под Евпаторией. Там 16 июля были госпитализированы в местную больницу более 30 детей, приехавших на отдых из Казани. Из 34 детей, отправленных в больницу, состояние троих оценивается как тяжелое.

Собственный источник "КП-Казань" в министерстве здравоохранения Крыма сообщил, что дети получили пищевое отравление. Сейчас проверяется кухня, где готовили пищу для отдыхающих школьников.

Среди пострадавших - дети семи и 17-ти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU