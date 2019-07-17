2019-07-17T08:34:07+03:00
Общество

В Татарстане начинают работу четыре «мобильные поликлиники»

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Фото: Из материалов пресс-службыФото: Из материалов пресс-службы
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Во вторник, 16 июля, руководитель фракции «Единая Россия» Госсовета РТ Юрий Камалтынов сообщил, что с 25 июля по республике начинают курсировать «мобильные поликлиники», ориентированные в первую очередь на села с числом жителей менее 100 человек.

В ходе пресс-конференции в республиканской общественной приемной «Единой России» Юрий Камалтынов сообщил, что в конце июля в республике начинает работать четыре «мобильные поликлиники»:

«В феврале в Чистополе во время «Дня «Единой России» люди подняли вопрос о доступности медицинских услуг: жители малых селах не могут получить услуги врачей «узких» специальностей. Фарид Мухаметшин по этому поводу встретился с Рустамом Миннихановым. Президент дал поручение закупить передвижные медицинские комплексы. Минздрав республики приобрел недавно четыре такие «мобильные поликлиники». С 25 июля они начнут работу. Так что поручение жителей выполнено. В каждом таком комплексе представлено по шесть специалистов – от окулистов до гинекологов. Они будут объезжать в первую очередь села с населением менее 100 человек. Особо отмечу: это не предвыборный проект – медицинские мобильные комплексы будут работать отныне на постоянной основе»

ИСТОЧНИК KP.RU

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