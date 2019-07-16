«Мы рассчитываем на уверенное большинство»: Татарстанская «Единая Россия» рассказала, как намерена побеждать на выборах нового Госсовета

СЕГОДНЯ 19:34 2019-07-16T19:34:34+03:00

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Во вторник, 16 июля, в республиканской общественной приемной «Единой России» прошла пресс-конференция представителей избирательного объединения партии. Единороссы рассказали, как партия намерена бороться за голоса избирателей.

Председатель фракции «Единой России» в Госсовете Татарстана Юрий Камалтынов сообщил, что партия выдвинула на выборы в республиканский парламент 96 кандидатов – 55 по партийному списку и 41 по одномандатным округам.

– Мы рассчитываем на победу, – сообщил Камалтынов. – «Единая Россия» остается крупнейшей политической силой в республики: в рядах партии состоят более 120 тысяч татарстанцев, количество местных отделений превышает 2 тысячи. Такая разветвленная сеть позволяет наиболее качественно работать с обращениями граждан: для этого в республике действует сеть из более чем полусотни приемных партии. За пять лет в них поступило больше 120 тысяч обращений. По результатам анализа работы приемных «Единая Россия» создавала новые законы, вносила предложения президенту, правительству по системному решению тех проблем, которые поднимали жители республики.

На пресс-конференции прозвучал вопрос о работе мобильных приемных партии: аналогичный формат «Единая Россия» использовала на выборах в предыдущие годы. Юрий Камалтынов подтвердил, что уже через несколько дней на территории республики начнут работать шесть таких приемных:

– Мы поделили территорию республики на шесть зон. С 26 июля в ежедневном режиме (кроме понедельников) там начнут работать автобусы мобильных приемных партии: жители каждого района получат возможность дать «Единой России» свои поручения для работы в новом Госсовете.

В финале встречи журналисты еще раз настойчиво поинтересовались, на какой результат рассчитывает Татарстанская «Единая Россия» на выборах в Госсовет республики.

– Я не могу назвать цифру в процентах: ее мы будем знать только ночью 8 сентябре, – прокомментировал Юрий Камалтынов. – Но мы рассчитываем на то, что избиратели нас поддержат. Потому что нам есть с чем идти к людям, есть что рассказать и чем отчитаться за пятилетнюю работу в уходящем созыве. С программой партии, которая названа «На благо республики – В интересах каждого» сформирована на основе пожеланий жителей и доступна на сайте регионального отделения. Так что мы рассчитываем на уверенное большинство в новом Государственном совете.

ИСТОЧНИК KP.RU