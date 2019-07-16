2019-07-16T17:54:56+03:00
Общество

94 выпускника из Казани в этом году сдали ЕГЭ-2019 на 100 баллов

Всего же в Татарстане максимальный балл на экзамене набрал 181 учащийся
Алина ГАБДУЛИНА
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При этом 239 выпускников из Татарстана не преодолели минимальный порог по ЕГЭПри этом 239 выпускников из Татарстана не преодолели минимальный порог по ЕГЭ
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В 2019 году в Казани 94 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов. Причем 8 человек из них набрали максимальный балл сразу по двум предметам, а один – по трем. Об этом рассказал министр образования и науки Татарстана Рафис Бурганов на брифинге в Доме правительства республики.

Он также отметил, что за год средний балл ЕГЭ по Татарстану вырос. В частности, на 8,8 балла увеличился средний балл по литературе, почти на 7 – по немецкому языку, на 6,3 – по математике профильного уровня, на 3,7 – по английскому языку, на 3,3 – по физике и на 3,3 – по информатике.

Всего же в Татарстане на 100 баллов экзамен сдали 181 выпускник. 10 из них набрали максимальные оценки по двум предметам. Один – Рамиль Багавиев, и вовсе получил 299 балов за три предмета.

При этом 239 выпускников из Татарстана не преодолели минимальный порог по ЕГЭ-2019. Из них 6 человек не смогли сдать русский язык, 179 – профильную математику, 54 - базовую математику. Все они были допущены к пересдаче 24 и 26 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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