2019-07-16T19:50:14+03:00
Общество

В Казани активисты "Том Сойер Фест-2019"завершили восстановление фасада дома №12 на улице Калинина

Следующим станет дом Беркутова на улице Фатыха Карима
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: vk.com/tomsawyerfestkznФото: vk.com/tomsawyerfestkzn
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Активисты акции "Том Сойер Феста-2019" в Казани завершили ремонт дома №12 на улице Калинина. Это был первый объект, который был восстановлен ими этим летом.

Так, в июне был укреплен фундамент дома, после на нем обновили наличники, восстановили утраченные элементы, укрепили венцы и покрасили фасад.

Осенью в дом проведут коммуникации, и он будет подключен к городским сетям. Планируется, что все работы в доме завершатся до зимы.

Сейчас волонтеры готовятся к восстановлению дома Беркутова на улице Фатыха Карима. Всего за это лето активисты планируют обновить три объекта в историческом центре Казани.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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