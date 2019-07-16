Среднемесячная зарплата в Марий Эл превысила 30 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 18:29 2019-07-16T18:29:25+03:00

Средняя зарплата за 5 месяцев (с января по май) составила чуть более 28,6 тысяч рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

При этом просроченная задолженность по ее выдаче людям на 1 июля составила 4,6 миллиона рублей

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Стало известно, что в мае 2019 года среднемесячная заработная плата жителей Марий Эл составила 30 441 рубль. Такую сумму называет Маристат. Вместе с тем отмечается, что средняя зарплата за 5 месяцев (с января по май) составила чуть более 28,6 тысяч рублей.

При этом просроченная задолженность по зарплате работникам организаций на 1 июля составила 4,6 миллиона рублей и увеличилась по сравнению с 1 июня 2019 года на 12,6%, а по сравнению с 1 июля 2018 года - на 40,2%.

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ИСТОЧНИК KP.RU