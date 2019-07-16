В Татарстане во время покрасочных работ с высоты упал и погиб рабочий

СЕГОДНЯ 16:53 2019-07-16T16:53:23+03:00

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В понедельник, 15 июля, днем возле строительных лесов строящегося оптово-распределительного центра, расположенного на 784-м километре федеральной трассы М-7 "Москва-Уфа" в Зеленодольском районе Татарстана, было обнаружено тело 26-летнего рабочего. Эксперты обнаружили признаки падения с высоты.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

Как уже успели установить следователи, погибший красил металлические конструкции на высоте 8-9 метров строящегося здания. В какой-то момент он сорвался со строительных лесов и упал. От полученных травм спустя некоторое время скончался на месте ЧП.

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ИСТОЧНИК KP.RU