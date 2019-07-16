Доминик Джокер, Лейна и Бабек Мамедрзаев станут хедлайнерами татарстанского фестиваля яиц «Скорлупино-2019»

СЕГОДНЯ 19:11 2019-07-16T19:11:45+03:00

Приглашенные гости исполнят самые популярные из своих песен Фото: Борис КУДРЯВОВ

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20 июля на берегу реки Меша в Пестречинском районе Татарстане состоится фестиваль «Скорлупино-2019». Хедлайнерами мероприятия станут Доминик Джокер, Лейна и Бабек Мамедрзаев.

Отличительной чертой фестиваля станут маленькие разноцветные цыплята. Об этом во время пресс-конференции с журналистами рассказала председатель Пестречинского отделения Аграрного молодежного объединения республики Наиля Тазиева

Отметим, что в мероприятии примет участие и страусиная ферма. Она создаст на территории фестиваля свой «трогательный зоопарк», где будут присутствовать верблюд, лама, а также экзотические виды коров и кур.

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ИСТОЧНИК KP.RU