2019-07-16T16:41:00+03:00
Общество

17 июля жителей четырех районов Казани на день оставят без света

Отключения связаны с плановым ремонтом и техобслуживанием на сетях
Олег ЛУГОВОЙ
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Отключать начнут с 8.00.Отключать начнут с 8.00.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Так, с 8.00 до 20.00 обесточат дома в Кировском районе: ул.Боевая, 153-165, 161, 163, ул.Еловая, 1-12, Кедровый переулок, 1-18, Лиственный переулок, 1-18, ул.Ново-Аракчинская, 5-23, ул.Параллельная, 1-18, ул.Поперечно-Лагерная, 2-10, ул.Поперечно-Равнинная, 1-24, ул.Равнинная, 55-103, ул.Чусовая, 1-18, а также в поселке Новое Аракчино по адресам: ул.Лаишевская, 1-26, ул.Новгородская, 18-67, ул.Приволжская, 181-219/1.

А с 8.00 до 17.00 света не будет в Ново-Савиновском районе: ул.Четаева, 35, ул.Чистопольская, 47, 55, 57, проспект Ямашева, 49.

На это же время без электричества окажутся жители домов Приволжского района по адресам: ул.Зорге, 94, ул.Сафиуллина, 44, 46, 50, 50а, ул.Фучика, 22, 24, 28, 30.

Также коснется это и домов поселка Борисково по улицам Локомотивная, Люблинская и Техническая; поселка Салмачи по улицам: 2-я Зеленая, 2-я Центральная, Атнинская, Лиственная, Мира, Овражная, Рассветная, Солнечная, Центральная и по Гостеприимному проезду.

Кроме того, с 9.00 до 18.00 света пропадет в поселке Дербышки Советского района: ул.Липатова, 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 3б, 4, 4а, 5, ул.Советская, 20, 20/3, 22, 22а, 27а, ул.Энтузиастов, 1, 2; и в поселке Радужный по улицам: Загоскина, Коринфского, Лесная, Райская, Тенишева и Хлебникова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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