2019-07-16T15:42:17+03:00
Общество

В Казани заболеваемость ОРВИ достигла уровня эпидпорога

С 8 по 14 июля в городе инфекцию подхватили 3 476 человек
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: GLOBAL LOOK PRESSФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В столице Татарстана уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) достиг эрпидпорога. По данным Роспотребнадзора республики, на прошлой неделе – с 8 по 14 июля, было зарегистрировано 3 476 случаев, когда горожанам ставили такой диагноз.

В итоге показатель заболеваемости ОРВИ в Казани составил 28,1 на 10 тысяч населения.

Если же брать в целом Татарстан, то в регионе этот уровень также не превышает эпидпорога – за неделю ОРВИ заболело 6 877 человек. Показатель по республике составил 18,4 на 10 тысяч населения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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