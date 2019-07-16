В Санкт-Петербурге чебоксарец на машине -"конструкторе" врезался в трактор и погиб

СЕГОДНЯ 19:25 2019-07-16T19:25:27+03:00

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Страшная авария произошла 15 июля в 23.45 в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Там на неосвещенном участке дороги отечественная легковушка ВАЗ-2110 на большой скорости врезалась в припаркованный трактор. Сразу после этого "десятка" врезалась в "Форд Мондео".

Скорость ВАЗа была такова, что от удара у трактора отвалилось колесо и спецтехнику протащило несколько метров. А "десятка" просто разлетелась на несколько частей, не оставляя водителю шанса выжить.

Фото: соцсети

Как выяснили очевидцы ДТП, трактор был неисправен и его оставили на обочине несколько дней назад. Специалисты, рассмотрев куски, которые остались от отечественного автомобиля, утверждают, что его собрали из нескольких автомобилей. Такие изделия называют "конструктор", сообщили в издании "Фонтанка".

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ИСТОЧНИК KP.RU