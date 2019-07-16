2019-07-16T15:05:21+03:00
Общество

Фильм "Команда мечты" с сыном мэра Казани Ильсура Метшина выйдет в прокат 29 августа

Перед выходом на экраны картина будет представлена на нескольких кинофестивалях
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: кадр из фильмаФото: кадр из фильма
Изменить размер текста:

Фильм "Команды мечты" с сыном мэра Казани Тагиром Метшиным в главной роли должен был выйти в прокат еще в марте 2019 года. Однако премьера картины была перенесена на неопределенный срок. Причин создатели ленты так и не назвали.

Сейчас же стало известно, что "Команда мечты" выйдет на экраны 29 августа текущего года. Сделано это будет сразу после представления фильма на нескольких кинофестивалях.

Картина рассказывает об увлекательной истории спортивного комментатора Степана Вершинина, которого из-за вспыльчивого характера увольняют с ТВ. В поисках новой работы он попадает на юношеские соревнования по конному спорту, где встречает юных жокеев Артура и Катю, которым предстоит нелегкий выбор – победа или любовь. Самому Вершинину тоже придется найти ответ на сложный вопрос: что для него важнее - семья и любовь или карьера и прежняя слава?

В "Комнаде мечты" должен состояться актерский дебют молодого казанского юриста, победительницы конкурса от Метшина-младшего - Гузель Батыршиной. Несмотря на то, что девушка выполнила не все условия конкурса (чем вызвала негодование соперниц), финал кастинга никто не переигрывал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Казани заболеваемость ОРВИ достигла уровня эпидпорога
"Дурдом по таким плачет": казанец запрыгнул на крышу движущегося автобуса прямо с балкона дома
Дополнительный этаж, Wi-Fi, блок для инвалидов и грузовой лифт: общежитие №3 Чувашского госуниверситета реконструируют
В Казани отечественная легковушка сбила насмерть пенсионерку
В первом матче сезона «Рубин» сыграл вничью с московским «Локомотивом»
В Чувашии иномарка сбила мотоблок, его водитель погиб
Вышел на волю и снова за свое: татарстанца задержали за подделку евровалюты
«Ростелеком» и «Ростех» будут совместно развивать цифровое здравоохранение
В Казани мужчина вышел из автомобиля, чтобы выставить знак аварийной остановки, и был сбит иномаркой
Самолет, вернувшийся из-за задымления в Казань, снова вылетел в Санкт-Петербург лишь ночью
С 1 августа 2019 жители Казани будут напрямую получать посылки из Китая
Клиентам ВТБ стала доступна оплата смартфоном с помощью Mir Pay
В Чебоксарах на Гагаринского мосту образовавшийся провал заделают 16 июля
Из-за WorldSkills Kazan 2019 около аэропорта столицы Татарстана ограничат движение грузовиков
В Татарстане нашли 81-летнего заблудившегося пенсионера