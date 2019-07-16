Фильм "Команда мечты" с сыном мэра Казани Ильсура Метшина выйдет в прокат 29 августа

СЕГОДНЯ 15:05 2019-07-16T15:05:21+03:00

Перед выходом на экраны картина будет представлена на нескольких кинофестивалях

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Фильм "Команды мечты" с сыном мэра Казани Тагиром Метшиным в главной роли должен был выйти в прокат еще в марте 2019 года. Однако премьера картины была перенесена на неопределенный срок. Причин создатели ленты так и не назвали.

Сейчас же стало известно, что "Команда мечты" выйдет на экраны 29 августа текущего года. Сделано это будет сразу после представления фильма на нескольких кинофестивалях.

Картина рассказывает об увлекательной истории спортивного комментатора Степана Вершинина, которого из-за вспыльчивого характера увольняют с ТВ. В поисках новой работы он попадает на юношеские соревнования по конному спорту, где встречает юных жокеев Артура и Катю, которым предстоит нелегкий выбор – победа или любовь. Самому Вершинину тоже придется найти ответ на сложный вопрос: что для него важнее - семья и любовь или карьера и прежняя слава?

В "Комнаде мечты" должен состояться актерский дебют молодого казанского юриста, победительницы конкурса от Метшина-младшего - Гузель Батыршиной. Несмотря на то, что девушка выполнила не все условия конкурса (чем вызвала негодование соперниц), финал кастинга никто не переигрывал.

ИСТОЧНИК KP.RU