2019-07-16T17:11:13+03:00
Спорт

На встрече «Рубина» с болельщиками выступит рэпер Guf

Она состоится 30 июля, на следующий день после игры с «Ахматом»
Наиля ГАЛИМОВА
Поделиться:
Чтобы попасть на встречу и выступление рэпера нужно или быть владельцем абонемента на новый сезон, или купить билет на матч «Рубин» - «Ахмат» и обязательно посетить егоЧтобы попасть на встречу и выступление рэпера нужно или быть владельцем абонемента на новый сезон, или купить билет на матч «Рубин» - «Ахмат» и обязательно посетить егоФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

В конце июля казанский «Рубин» проведет встречу с болельщиками. Она пройдет на следующий день после первого в сезоне домашнего матча казанцев с грозненским «Ахматом». Игра пройдет 29 июля в 20.00 на Центральном стадионе столицы Татарстана.

А 30 июля «Рубин» будет ждать болельщиков на Кремлевской набережной. Специальным гостем праздника станет рэпер Guf.

Правда, чтобы попасть на встречу нужно или быть владельцем абонемента на новый сезон, или купить билет на матч «Рубин» - «Ахмат» и обязательно посетить его, сообщили в пресс-службе казанского клуба.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Футбольный клуб "Рубин"»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С начала 2019 года в Марий Эл цены на ряд овощей выросли более чем на 60%
«Мы рассчитываем на уверенное большинство»: Татарстанская «Единая Россия» рассказала, как намерена побеждать на выборах нового Госсовета
В Санкт-Петербурге чебоксарец на машине -"конструкторе" врезался в трактор и погиб
Доминик Джокер, Лейна и Бабек Мамедрзаев станут хедлайнерами татарстанского фестиваля яиц «Скорлупино-2019»
20 и 21 июля в Набережных Челнах из-за велосипедистов перекроют улицы
В Чебоксарах из-за смертельного падения рабочего с крыши пятиэтажки возбудили уголовное дело
Среднемесячная зарплата в Марий Эл превысила 30 тысяч рублей
94 выпускника из Казани в этом году сдали ЕГЭ-2019 на 100 баллов
В Татарстане трехлетний ребенок погиб, выпав из окна
В Татарстане во время покрасочных работ с высоты упал и погиб рабочий
17 июля жителей четырех районов Казани на день оставят без света
Татарстанец погиб в ДТП с автобусом в Башкирии в свой день рожденья
В Казани заболеваемость ОРВИ достигла уровня эпидпорога
"Дурдом по таким плачет": казанец запрыгнул на крышу движущегося автобуса прямо с балкона дома
Фильм "Команда мечты" с сыном мэра Казани Ильсура Метшина выйдет в прокат 29 августа
Дополнительный этаж, Wi-Fi, блок для инвалидов и грузовой лифт: общежитие №3 Чувашского госуниверситета реконструируют
В Казани отечественная легковушка сбила насмерть пенсионерку
В первом матче сезона «Рубин» сыграл вничью с московским «Локомотивом»
В Чувашии иномарка сбила мотоблок, его водитель погиб
Вышел на волю и снова за свое: татарстанца задержали за подделку евровалюты
«Ростелеком» и «Ростех» будут совместно развивать цифровое здравоохранение
В Казани мужчина вышел из автомобиля, чтобы выставить знак аварийной остановки, и был сбит иномаркой
Самолет, вернувшийся из-за задымления в Казань, снова вылетел в Санкт-Петербург лишь ночью
С 1 августа 2019 жители Казани будут напрямую получать посылки из Китая
Клиентам ВТБ стала доступна оплата смартфоном с помощью Mir Pay
В Чебоксарах на Гагаринского мосту образовавшийся провал заделают 16 июля
Из-за WorldSkills Kazan 2019 около аэропорта столицы Татарстана ограничат движение грузовиков
В Татарстане нашли 81-летнего заблудившегося пенсионера