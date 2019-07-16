На встрече «Рубина» с болельщиками выступит рэпер Guf

СЕГОДНЯ 17:11 2019-07-16T17:11:13+03:00

Чтобы попасть на встречу и выступление рэпера нужно или быть владельцем абонемента на новый сезон, или купить билет на матч «Рубин» - «Ахмат» и обязательно посетить его Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Она состоится 30 июля, на следующий день после игры с «Ахматом»

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В конце июля казанский «Рубин» проведет встречу с болельщиками. Она пройдет на следующий день после первого в сезоне домашнего матча казанцев с грозненским «Ахматом». Игра пройдет 29 июля в 20.00 на Центральном стадионе столицы Татарстана.

А 30 июля «Рубин» будет ждать болельщиков на Кремлевской набережной. Специальным гостем праздника станет рэпер Guf.

Правда, чтобы попасть на встречу нужно или быть владельцем абонемента на новый сезон, или купить билет на матч «Рубин» - «Ахмат» и обязательно посетить его, сообщили в пресс-службе казанского клуба.

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ИСТОЧНИК KP.RU