2019-07-16T14:31:49+03:00
Спорт

В первом матче сезона «Рубин» сыграл вничью с московским «Локомотивом»

Игра закончилась со счетом 1:1
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: пресс-служба ФК «Рубин».Фото: пресс-служба ФК «Рубин».
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Казанский «Рубин» вничью сыграл в Москве с «Локомотивом» в первом туре Чемпионата России.

Начало матча осталось за «Локомотивом». На 23 минуте хозяева даже пробили пенальти: Виталий Денисов не аккуратно сыграл против Рифата Жемалетдинова, но Антон Миранчук с точки угодил в перекладину.

Во втором тайме счёт открыл «Локомотив», на 66-ой минуте Алексей Миранчук со штрафного забил в верхний дальний угол ворот.

Сравнял счёт Хвича Кварацхелия: с подачи с фланга от Олега Данченко головой отправил мяч в дальний от вратаря угол. Грузинский игрок не стал праздновать забитый мяч, поскольку пришел в «Рубин» из «Локомотива».

- На мой взгляд, очень качественную игру провели. Не сказал бы, что «Локомотив» владел преимуществом. Да, много создали опасного. Получилось два стандарта: пенальти и штрафной. Штрафной Миранчук здорово реализовал. Главное, что выполняем требования тренеров, что просят. Отсюда и моменты стали появляться. В принципе, что планировали, то выполнили. В конце немного подустали, отдали инициативу, но в целом и по моментам и по контролю игры не уступили, хотя играли в гостях против команды, которая играет в Лиге Чемпионов, - прокомментировал матч капитан «Рубина» Вячеслав Подберезкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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