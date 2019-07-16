В Чувашии иномарка сбила мотоблок, его водитель погиб

СЕГОДНЯ 13:55 2019-07-16T13:55:38+03:00

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Во вторник, 16 июля, в 1.00 37-летняя женщина-водитель иномарки "Ниссан Кашкай", по предварительным данным, превысила безопасную скорость и сбила мотоблок, который появился перед ее автомобилем на 28 километре автодороги "Комсомольское-Яльчики-Буинск" в Яльчикском районе.

40-летний водитель мотоблока от полученных травм скончался на месте. На его техсредстве не было никаких свеоотражающих элементов, одежда погибшего тоже была темной и не имела таких отражателей.

Как сообщили "КП-Казань" в МВД Чувашии, с начала 2019 года это уже 11 авария с участием мотоблоков, где пострадали пять человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU