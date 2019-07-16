"Дурдом по таким плачет": казанец запрыгнул на крышу движущегося автобуса прямо с балкона дома
Рискованный трюк совершил неизвестный казанец на улице Карла Маркса в Вахитовском районе столицы Татарстана. Он забрался на балкон двухэтажного дома, расположенного вдоль улицы, и прыгнул на крышу движущегося автобуса.
Казанец запрыгнул на крышу движущегося автобуса прямо с балкона дома.соцсети
Чем закончился прыжок для экстремала, не сообщается. Но в соцсетях под этим видео уже появились комментарии.
Кто-то предлагает мужчине отправиться на работу в цирк, кто-то сетует, что из-за таких Казань рискует попасть в Книгу Гиннеса по количеству идиотов. Но большинство комментариев считает, что автору трюка необходима помощь специалистов: "Дурдом по таким плачет".
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ИСТОЧНИК KP.RU