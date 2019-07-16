Самолет, вернувшийся из-за задымления в Казань, снова вылетел в Санкт-Петербург лишь ночью

СЕГОДНЯ 12:07 2019-07-16T12:07:48+03:00

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На осмотр самолета "Боинг 737", который был вынужден вернуться в аэропорт "Казань" вечером 15 июля, техникам и следователям потребовалось несколько часов. Напомним, лайнер вылетел в Санкт-Петербург в 20.40 в понедельник, 15 июля, но из-за задымления вернулся в столицу Татарстана уже в 21.25.

Самолет сразу осмотрели следователи Приволжского СУ СКР и техники. Сразу после положительных результатов авиалайнеру разрешили продолжить рейс. В результате борт поднялся в воздух лишь в 2.47 во вторник, 16 июля, и благополучно приземлился в аэропорту "Пулково" Санкт-Петербурга в 4.33.

Напомним, что на борту самолета находились шесть членов экипажа и 185 пассажиров.

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ИСТОЧНИК KP.RU