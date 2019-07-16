2019-07-16T12:59:50+03:00
Происшествия

В Казани мужчина вышел из автомобиля, чтобы выставить знак аварийной остановки, и был сбит иномаркой

По словам очевидцев, ему от удара оторвало ногу
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Во вторник, 16 июля, в Казани на проспекте Амирхана иномарка «Рено» сбила мужчину. Пострадавший вышел из своего автомобиля за несколько секунд до наезда, чтобы выставить аварийный знак – у его машины закончился бензин.

По словам очевидцев, мужчине от удара оторвало ногу. Он потерял много крови и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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