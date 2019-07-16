В Казани мужчина вышел из автомобиля, чтобы выставить знак аварийной остановки, и был сбит иномаркой
По словам очевидцев, ему от удара оторвало ногу
Фото: соцсети
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Во вторник, 16 июля, в Казани на проспекте Амирхана иномарка «Рено» сбила мужчину. Пострадавший вышел из своего автомобиля за несколько секунд до наезда, чтобы выставить аварийный знак – у его машины закончился бензин.
По словам очевидцев, мужчине от удара оторвало ногу. Он потерял много крови и был госпитализирован в тяжелом состоянии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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