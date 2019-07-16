2019-07-16T11:47:25+03:00
Общество

С 1 августа 2019 жители Казани будут напрямую получать посылки из Китая

В первом же вагоне прибудет 8 тонн отправлений
Алина ГАБДУЛИНА
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Посылки будут приходить в логистический почтовый центр «Казань», который обслуживает 6 регионов Приволжского федерального округаПосылки будут приходить в логистический почтовый центр «Казань», который обслуживает 6 регионов Приволжского федерального округаФото: Олег ЗОЛОТО
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Ранее все посылки из Китая прежде чем попасть в Казань проходили обработку в логистическом почтовом центре Москвы.

Теперь же с 1 августа 2019 года все покупки из китайской провинции Маньчжурия будут поступать в столицу Татарстана напрямую регулярным поездом. В первом вагоне прибудет 8 тонн отправлений.

- По результатам тестового приема, международные почтовые отправления в Татарстан будут организованы на ежедневной основе, - сообщает министерство информатизации и связи республики.

Отметим, что посылки будут приходить в логистический почтовый центр «Казань», который обслуживает 6 регионов Приволжского федерального округа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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