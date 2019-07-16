С 1 августа 2019 жители Казани будут напрямую получать посылки из Китая
Ранее все посылки из Китая прежде чем попасть в Казань проходили обработку в логистическом почтовом центре Москвы.
Теперь же с 1 августа 2019 года все покупки из китайской провинции Маньчжурия будут поступать в столицу Татарстана напрямую регулярным поездом. В первом вагоне прибудет 8 тонн отправлений.
- По результатам тестового приема, международные почтовые отправления в Татарстан будут организованы на ежедневной основе, - сообщает министерство информатизации и связи республики.
Отметим, что посылки будут приходить в логистический почтовый центр «Казань», который обслуживает 6 регионов Приволжского федерального округа.
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ИСТОЧНИК KP.RU