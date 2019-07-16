2019-07-16T14:39:32+03:00
Происшествия

В Казани отечественная легковушка сбила насмерть пенсионерку

По предварительным данным, водитель превысил скорость, а погибшая пересекала дорогу на "красный"
Лика ИСАЕВА
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Женщину сбили на "зебре"Женщину сбили на "зебре"Фото: Из материалов пресс-службы
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Смертельный наезд произошел в Советском районе столицы Татарстана в понедельник, 15 июля. По предварительным данным, в 21.30 перекресток возле дома №106А на запрещающий "красный" сигнал светофора переходила 60-летняя женщина. В нее на высокой скорости врезалась отечественная легковушка "Лада Гранта".

- В результате ДТП пенсионерка получила смертельные травмы, была доставлена в больницу, но медики не сумели ей помочь, пострадавшая скончалась в больнице, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции столицы Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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