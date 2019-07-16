В Чебоксарах на Гагаринского мосту образовавшийся провал заделают 16 июля
В Чебоксарах на пешеходной части Гагаринского моста образовался провал. Причина того - вода из колодца, которая вымыла песок в основании тротуара, сообщает портал «НА-СВЯЗИ.ru».
Фото: "НА-СВЯЗИ.ru"
Около пяти дней ни лент, ни какого-либо другого ограждения на участке не устанавливалось. У провала поставили лишь предупреждающий об опасности знак. И это при том, что Гагаринский мост является одним из самых высоких в городе.
После того, как горожане стали писать жалобы в соцсетях, а местные СМИ писать об этом, в управлении ЖКХ и благоустройства Чебоксар заявили, что провал обязательно заделают во вторник, 16 июля.
Отметим, что в последний раз Гагаринский мост «уходил» на ремонт в августе 2015 года. Тогда На восстановление его деформационных швов было потрачено 2,9 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU