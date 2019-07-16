В Чебоксарах на Гагаринского мосту образовавшийся провал заделают 16 июля

СЕГОДНЯ 10:51 2019-07-16T10:51:44+03:00

Причина того - вода из колодца, которая вымыла песок в основании тротуара [фото]

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В Чебоксарах на пешеходной части Гагаринского моста образовался провал. Причина того - вода из колодца, которая вымыла песок в основании тротуара, сообщает портал «НА-СВЯЗИ.ru».

Фото: "НА-СВЯЗИ.ru"

Около пяти дней ни лент, ни какого-либо другого ограждения на участке не устанавливалось. У провала поставили лишь предупреждающий об опасности знак. И это при том, что Гагаринский мост является одним из самых высоких в городе.

После того, как горожане стали писать жалобы в соцсетях, а местные СМИ писать об этом, в управлении ЖКХ и благоустройства Чебоксар заявили, что провал обязательно заделают во вторник, 16 июля.

Отметим, что в последний раз Гагаринский мост «уходил» на ремонт в августе 2015 года. Тогда На восстановление его деформационных швов было потрачено 2,9 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU