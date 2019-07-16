2019-07-16T10:23:21+03:00
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Из-за WorldSkills Kazan 2019 около аэропорта столицы Татарстана ограничат движение грузовиков

Его введут с 22 по 27 августа
Лика ИСАЕВА
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Ограничение будет для проезда грузовиковОграничение будет для проезда грузовиковФото: Из материалов пресс-службы
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Автолюбителей и гостей республики Татарстан просят в дни проведения WorldSkills Kazan 2019 обратить внимание, что с 22 по 27 августа с 6.00 и до 22.00 на подъезде к аэропорту "Казань" введут ограничения.

Оно будет действовать на подъездной дороге к международному аэропорту "Казань" от автодороги Р-239 Казань – Оренбург. Коснется это грузового транспорта и будет действовать в связи с проведением мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019.

ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» просит водителей следовать требованиям временных дорожных знаков, сообщили в пресс-службе организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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