Из-за WorldSkills Kazan 2019 около аэропорта столицы Татарстана ограничат движение грузовиков
Автолюбителей и гостей республики Татарстан просят в дни проведения WorldSkills Kazan 2019 обратить внимание, что с 22 по 27 августа с 6.00 и до 22.00 на подъезде к аэропорту "Казань" введут ограничения.
Оно будет действовать на подъездной дороге к международному аэропорту "Казань" от автодороги Р-239 Казань – Оренбург. Коснется это грузового транспорта и будет действовать в связи с проведением мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019.
ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» просит водителей следовать требованиям временных дорожных знаков, сообщили в пресс-службе организации.
ИСТОЧНИК KP.RU
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