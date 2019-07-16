В Татарстане нашли 81-летнего заблудившегося пенсионера

СЕГОДНЯ 10:02 2019-07-16T10:02:13+03:00

Пенсионера нашли спасатели и доставили в больницу. Фото: Из материалов пресс-службы

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81-летний пенсионер пропал в Камско-Устьинском районе республики днем 14 июля, в воскресенье. На его поиски отправились родные, спасатели и полицейские. Но отыскать мужчину сразу не смогли.

Спасатели обнаружили мужчину в понедельник, 15 июля, в 16.45 вблизи села Сюкеево. Ему потребовалась медицинская помощь - пенсионер ослаб, обезвожен. Его сразу госпитализировали в ЦРБ Камско-Устьинского района.

- Предварительная причина происшествия – потеря ориентации на местности, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU