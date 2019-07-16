В Казани приставы вывезли киоски, признанные судом самовольными постройками

СЕГОДНЯ 09:52 2019-07-16T09:52:37+03:00

Всего будут демонтированы шесть построек

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В Московском районе Казани на проспекте Ямашева возле остановки "Океан" предприятие самовольно установило несколько киосков. Городские власти подали в суд с требованием демонтировать эти постройки, и по решению суда собственник должен был вывезти шесть киосков.

Но самостоятельно руководство предприятия это сделать отказывалось, тогда за дело взялись судебные приставы Межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам. Они подогнали кран и грузовик с платформой и погрузили на нее самовольные постройки, расположенные по адресу: Казань, проспект Ямашева дом 19Б.

- Снос осуществляется в принудительном порядке, - сообщили в УФССП Татарстана. - Расходы при проведении работ возлагаются на должника.

ИСТОЧНИК KP.RU