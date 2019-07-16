Лошадей из санатория "Чувашия" продают из-за тяжелого финансового положения

СЕГОДНЯ 08:36 2019-07-16T08:36:55+03:00

Эти лошади более 20 лет жили при Конном манеже Фото: соцсети

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Общественники и любители животных встревожены - из-за тяжелого финансового положения руководство санатория "Чувашия" приняло решение закрыть Конный манеж, просуществовавший более 20 лет. Животных, которые по программе иппотерапии работали с детьми и взрослыми, решили продать. Но восемь лошадей и два пони уже пенсионного возраста - им от 17-ти до 25 лет, и, как переживают волонтеры, есть прямая угроза, что их отправят на забой.

Ценники уже выставлены: за пони просят по 40 тысяч рублей, за орловских рысаков по 80 тысяч рублей, лошади местной породы продаются по 65 тысяч рублей. Самые дорогие - американские верховые, стоят по 120 тысяч рублей.

Сейчас ветеринары из студенческого отряда собирают средства на выкуп животных.

ИСТОЧНИК KP.RU