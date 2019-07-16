«Единая Россия» начала работу по формированию программы «Наш двор»

СЕГОДНЯ 08:53 2019-07-16T08:53:04+03:00

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Предложение фракции единороссов по благоустройству дворов было поддержано президентом Татарстана

Уже на следующей неделе депутаты и кандидаты-единороссы планируют встречи с жителями многоквартирных домов по всей республике.

Напомним, с инициативой о разработке новой республиканской программы по благоустройству и обновлению дворов члены фракции «Единая Россия» в Государственном Совете РТ выступили в апреле этого года. Поводом послужили обращения жителей республики, а также вопросы, поднимаемые во время регулярных встреч депутатов-единороссов с населением.

- Президент Татарстана поддержал инициативу и дал два поручения: Министерству строительства, архитектуры и ЖКХ республики и партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Министерство должно заняться подготовкой программы «Наш двор», Партия – собрать конкретные предложения жителей республики по благоустройству дворовых территорий, - рассказал руководитель фракции единороссов, заместитель Секретаря ТРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Юрий Камалтынов.

Уже на следующей неделе Партия начинает реализацию первого, подготовительного, этапа разработки программы: депутаты и кандидаты проведут встречи и обсудят с жителями модели благоустройства различных типов дворов. Эту работу будет координировать рабочая группа, которую создали в понедельник, 15 июля по итогам совещания депутатов Госсовета республики по разработке программы «Наш двор». Руководить рабочей группой поручено Секретарю Госсовета РТ, члену фракции «Единая Россия» Лилии Мавриной. Группа будет координировать организацию и проведение встреч с жителями, закрепит ответственных за территории.

- Основная идея этого проекта – ничего не должно делаться без мнения людей, - подчеркнул Камалтынов. - Для нас очень важно будет зайти как можно в большое количество дворов с тем, чтобы уже к сентябрю все наши обобщенные предложения представить Министерству строительства, которое на основании этих данных начнет разрабатывать контрольную программу.

По поручению Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ БТИ уже приступило к паспортизации всех дворовых территорий в республике. Это необходимо для разработки проектно-сметных документаций для ремонта дворов.

За пять лет (2020-2024 годы) в Татарстане предлагается отремонтировать дворы многоквартирных домов во всех городах и районных центрах республики, а это более девяти тысяч дворов.

ИСТОЧНИК KP.RU