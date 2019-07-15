«Единая Россия» продолжает проверку стройплощадок в рамках партийного контроля за реализацией национальных проектов в Татарстане.

СЕГОДНЯ 19:50 2019-07-15T19:50:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Рабочая группа по контролю за реализацией нацпроектов совершила выезд на объекты в Нижнекамске, которые строятся в рамках нацпроектов «Демография» и «Безопасные и качественные дороги». Участники группы проверили готовность двух детских садов и новых дорог Нижнекамска.

Контрольные выезды уже состоялись в Казани и Набережных Челнах. Руководитель группы, зампредседателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова отметила, что строящиеся детские сады Нижнекамска начнут свою работу в запланированные сроки. Она добавила, что в Нижнекамске в основном завершены все строительные работы, и вокруг новых детских садов остается благоустройство территории, а также внутри расставить мебель и оборудование.

- Особо хотелось бы отметить внутренний дизайн детских садов Нижнекамска. Здесь выбраны теплые, радужные, приятные для детей цвета на стенах, все это не просто эстетика, они положительно скажутся на психологическом настрое ребенка, — подчеркнула зампредседателя Госсовета РТ.

Фото: Из материалов пресс-службы

В рамках нацпроекта «Демография» в Татарстане реализуется региональный проект «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». Общий объем финансирования составляет 4,2 млрд рублей. Цель проекта — повысить уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста с 76,9 до 78,9% к 2024 году. При этом доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет должна составить к этому сроку 100%.

Также рабочая группа «Единой России» проверила в Нижнекамске качество и готовность дорог в городе.

- Мы увидели, что за качество дорог очень серьезно отвечают наши дорожники, и в результате мы получили понимание, что жители города могут быть спокойны за состояние дорог, - подчеркнула спикер.

Региональной составляющей нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» является региональный проект «Дорожная сеть», его общий объем составляет более 13 064 млн рублей. Основной целью проекта является приведение автомобильных дорог регионального значения всем соответствующим требованиям, с 46,9 до 50% к 2024 году.

Татарстанские депутаты-единороссы первыми в стране создали сайт, где перечислены все стройки и объекты модернизации в рамках нацпроектов, которые будут реализованы в районах и городах республики. Каждый житель с помощью этой интернет площадки может увидеть, как реализуются нацпроекты.

Также в республике с начала июня любой человек может фотографировать строящиеся объекты и направлять снимки для публикации в Интернете. Это позволяет каждому татарстанцу не только следить за нацпроектами, но и влиять на их реализацию.

ИСТОЧНИК KP.RU