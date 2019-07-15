16 июля в ряде домов пяти районов Казани отключат свет

СЕГОДНЯ 19:28 2019-07-15T19:28:36+03:00

Это связано с плановым ремонтом и техобслуживанием на сетях

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Так, с 8.00 до 17.00 обесточат дома в Вахитовском районе: ул.Железнодорожная, 2, 3, 5, ул.Косогорная, 160, 161, 165, 167, ул.Плодовая, 12-19, ул.Маршальская, 1, 1а, 2-9, ул.Моторная, 49а, 49б, 56, 58, 64-68, ул.Студеная, 13, 17, 19, 36-46.

А с 8.00 до 20.00 свет пропадет в Кировском районе по адресам: ул.1-я Красноборская, 5-16, ул.2-я Красноборская, 1-26, Березовый переулок, 1-4, ул.Бирюзовая, 37, ул.Боевая, 153-165, ул.Водников, 31-52, Грушевый переулок, 1-19, ул.Завокзальная, 57, 118-138, 144, ул.Звездная, 13а, ул.Колымская, 13, 15, 18, 22, 23, 25, 26, Липовый переулок, 1-14, ул.Объединенная, 2-28, Ореховый переулок, 1-18, ул.Поперечно-Лагерная, 2-10, ул.Равнинная, 1-53а, Яблоневый переулок, 2-18, Ясеневый переулок, 1-10.

Так же – с 8.00 до 17.00, электричества не будет в Ново-Савиновском районе: ул.Четаева, 31, 31а, 33, 35, ул.Чистопольская, 47, 55, 57, проспект Ямашева, 67.

В это же время обесточат дома в Приволжском районе по адресам: ул.Габишева, 4, 6, 8, 10, ул.Дубравная, 2б, ул.Зорге, 67, 89, 93, 95, ул.Фучика, 62, 64 корп.1, 64б, 66, 68, 72, проспект Победы, 56, 58, 60, 62, в поселке Алтан по улицам Аланлык, Алтан, Карама, Урмале, в поселке Борисково по улицам Горийская, Запорожская, Пожарная, Прибрежная и Цветочная, в поселке Мирный по улицам 1-я Давликеевская, 1-я Земляничная, 2-я Давликеевская, 2-я Земляничная, 2-я Новосельская, 2-я Приовражная, 2-я Рубежная, 3-я Давликеевская, 3-я Рубежная, 4-я Давликеевская, 4-я Поперечно-Давликеевская, 4-я Рубежная, 5-я Давликеевская, 5-я Новосельская, 5-я Рубежная, 6-я Давликеевская, 6-я Новосельская, 7-я Давликеевская, 7-я Новосельская, 8-я Давликеевская, 8-я Новосельская, 9-я Давликеевская, 9-я Новосельская, 10-я Давликеевская, 10-я Новосельская, 11-я Давликеевская, 12-я Давликеевская, 12-я Новосельская, 13-я Давликеевская, ул.Кулаевская, ул.Новинка, ул.Новосельская, ул.Ново-Давликеевская, ул.Пологая, ул.Рощинская, ул.Рубежная, ул.Рыбацкая, 4, 6, ул.Саттара, в поселке Петровский по улицам 40 лет Победы, Березовая, Конечная, Лесная, Садовая, Свободы, Сквозная, Советская, Сосновая, Тупиковая, Центральная и в поселке Салмачи по улицам Сабит и Черноплодная.

Кроме того, с 9.00 до 18.00 света не будет в Советском районе по адресам: ул.Минская, 32, 32а, 32/34, 34, ул.Фучика, 100, 106, 108, 108а, 110, Ноксинский спуск, 15, 17. Также электричества не будет в поселке Большие Клыки по ул.Магистральная, 1-45, ул.Шавалиева 2, 3, 3а, 4, в поселке Радужный по улицам Загоскина, Коринфского, Лесная, Райская, Тенишева, Хлебникова.

С 8.00 до 17.00 обесточат дома поселка Привольный по улицам: Айбагар, Айлы, Вересковая, Жилякле, Знатная, Икмякле, Каратау, Карачаровская, Ледяная, Липецкая, Ореховая, Пахотная, Счастливая, Уракчи, Усердная, Чирямле, Чэчэк, Эмет.

ИСТОЧНИК KP.RU