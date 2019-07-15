2019-07-15T18:37:50+03:00
Происшествия

В Татарстане 6-ти и 4-х летние дети сожгли венок у Вечного огня

Инцидент произошел в селе Черемшан в минувшую пятницу
Алина ГАБДУЛИНА
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По данному факту сейчас проводится проверкаПо данному факту сейчас проводится проверка
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Стало известно, что в минувшую пятницу, 12 июля, в селе Черемшан два мальчика сожгли венок, лежавший у Вечного огня на улице Советской. По информации портала ProKazan, по данному факту сейчас проводится проверка.

Отмечается, что одному из мальчиков 6 лет, а другому – всего 4 года. Был ли поступок детей актом вандализма или просто случайностью еще предстоит выяснить. Так или иначе, а отвечать за поступок ребят предстоит их родителям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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