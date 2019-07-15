Эдуардо Докампо – официально главный тренер «Рубина»

СЕГОДНЯ 18:01 2019-07-15T18:01:08+03:00

Об этом стало известно из заявки казанского клуба в РПЛ

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Испанский специалист Эдуардо Докампо официально стал главным тренером «Рубина». Это стало известно из заявки казанского клуба на сайте РПЛ.

Руководящий сейчас тренерским процессом Роман Шаронов не может занимать должность главного тренера, поскольку у него отсутствует необходимая для работы в РПЛ лицензия Pro.

Эдуардо Докампо вошел в тренерский штаб Романа Шаронова еще 20 июня. Ранее он уже работал в «Рубине» в качестве тренера-методиста академии клуба. Во время игровой карьеры 45-летний специалист выступал за испанские любительские клубы на позиции опорного полузащитника.

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ИСТОЧНИК KP.RU