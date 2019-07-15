2019-07-15T17:46:58+03:00
Общество

Жару под +29 градусов в Татарстане ожидают уже в этот четверг

С каждым днем температура будет постепенно расти
Олег ЛУГОВОЙ
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В ближайшие дни особых осадков в Татарстане не предвидится.В ближайшие дни особых осадков в Татарстане не предвидится.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Все-таки, несмотря на штормовые предупреждения о грозах и дождях, татарстанцы этим летом все еще могут рассчитывать на положенную в это время года жару.

Согласно прогнозам Гидрометцентра, постепенно температура воздуха будет расти. Так, во вторник, 16 июля, днем максимум ожидается от +21 до +26 градусов (в Казани от +23 до +25).

Далее, в среду, уже ожидается от +22 до +27. При этом в эти дни особых осадков на территории Татарстана не предвидится. Нет, дожди, конечно, будут, но лишь местами и небольшие.

В четверг, 18 июля, в республику должна прийти настоящая летняя жара – максимум до +29 градусов. Переменная облачность, ветер умеренный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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