«Рубин» и «Локомотив» перед матчем обменялись постерами с Жемалетдиновым и Кварацхелии
Перед предстоящим матчем с казанской командой «Локомотив» опубликовал в соцсети постер с фотографией бывшего форварда «Рубина» Рифата Жемалетдинова, который является воспитанником «Локомотива».
Казанцы ответили московскому клубу афишей с фотографией полузащитника Хвичи Кварацхелии, который, в свою очередь, в прошлом сезоне играл за железнодорожников.
Кроме того, «Рубин» в своем аккаунте в соцсети напомнил болельщикам, что в первом туре чемпионского сезона 2008 года казанцы на выезде обыграли «Локомотив» со счётом 1:0. А автором гола был Роман Шаронов, который сейчас исполняет обязанности главного тренера казанцев.
– Мы ни на что не намекаем, просто факт, - говорится в сообщении клуба.
Матч команд состоится 15 июля в 20:00 на «РЖД Арене» в Москве.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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