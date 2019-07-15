«Рубин» и «Локомотив» перед матчем обменялись постерами с Жемалетдиновым и Кварацхелии

СЕГОДНЯ 17:16 2019-07-15T19:00:40+03:00

Также клуб напомнил о ретро-голе Романа Шаронова

Изменить размер текста: A A

Перед предстоящим матчем с казанской командой «Локомотив» опубликовал в соцсети постер с фотографией бывшего форварда «Рубина» Рифата Жемалетдинова, который является воспитанником «Локомотива».

Казанцы ответили московскому клубу афишей с фотографией полузащитника Хвичи Кварацхелии, который, в свою очередь, в прошлом сезоне играл за железнодорожников.

Кроме того, «Рубин» в своем аккаунте в соцсети напомнил болельщикам, что в первом туре чемпионского сезона 2008 года казанцы на выезде обыграли «Локомотив» со счётом 1:0. А автором гола был Роман Шаронов, который сейчас исполняет обязанности главного тренера казанцев.

– Мы ни на что не намекаем, просто факт, - говорится в сообщении клуба.

Матч команд состоится 15 июля в 20:00 на «РЖД Арене» в Москве.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU