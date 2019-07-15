"Виноваты припаркованные машины": в Чебоксарах полицейский УАЗик протаранил три автомобиля
Владельцев трех автомобилей в Чебоксарах ждал неприятный сюрприз. Выйдя из дома они обнаружили, что их автомобили попали в ДТП. Виновником, по словам очевидцев, стал полицейский УАЗи.
- Полицейский УАЗик скатился с ручника и подбил 3 припаркованных авто - написал свидетель аварии в соцсетях, выложив еще и фото ДТП.
Фото: соцсети.
Что именно привело к ДТП, пока не ясно. Меж тем, жители Чебоксар в соцсетях гадают чем же разрешится история. По мнению некоторых, виновником ДТП могут признать и не полицейский автомобиль:
"Виноваты припаркованные машины"
"Трем машинам теперь штраф придет"
"Виноваты, как всегда, стоявшие позади авто"
ИСТОЧНИК KP.RU
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