"Виноваты припаркованные машины": в Чебоксарах полицейский УАЗик протаранил три автомобиля

СЕГОДНЯ 16:51 2019-07-15T16:51:32+03:00

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Владельцев трех автомобилей в Чебоксарах ждал неприятный сюрприз. Выйдя из дома они обнаружили, что их автомобили попали в ДТП. Виновником, по словам очевидцев, стал полицейский УАЗи.

- Полицейский УАЗик скатился с ручника и подбил 3 припаркованных авто - написал свидетель аварии в соцсетях, выложив еще и фото ДТП.

Фото: соцсети.

Что именно привело к ДТП, пока не ясно. Меж тем, жители Чебоксар в соцсетях гадают чем же разрешится история. По мнению некоторых, виновником ДТП могут признать и не полицейский автомобиль:

"Виноваты припаркованные машины"

"Трем машинам теперь штраф придет"

"Виноваты, как всегда, стоявшие позади авто"

ИСТОЧНИК KP.RU