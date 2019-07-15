Житель Чувашии объявил пасынка умершим, пока тот сидел в колонии, и продал его долю в квартире

СЕГОДНЯ 19:00 2019-07-15T19:00:54+03:00

Ущерб от этого оценили в более чем 600 тысяч рублей. Фото: Анна СЕМИНА

Изменить размер текста: A A

72-летний житель Новочебоксарска подделал свидетельство о смерти своего пасынка, пока тот сидел в колонии. А после продал его долю в квартире. К слову, пенсионер и раньше просил пасынка отказаться до своей части имущества, но тщетно.

Когда неоднократно судимый все же вышел на свободу, то узнал, что ему негде жить - отчим продал квартиру. Причиненный ущерб превысил сумму в 600 тысяч рублей.

- Материалы уголовного дела в отношении новочебоксарца, обвиняемого в приобретении права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием в крупном размере находятся на рассмотрении в суде, - сообщает пресс-служба МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU