2019-07-15T19:00:54+03:00
Происшествия

Житель Чувашии объявил пасынка умершим, пока тот сидел в колонии, и продал его долю в квартире

Теперь ему самому предстоит суд
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Ущерб от этого оценили в более чем 600 тысяч рублей.Ущерб от этого оценили в более чем 600 тысяч рублей.Фото: Анна СЕМИНА
Изменить размер текста:

72-летний житель Новочебоксарска подделал свидетельство о смерти своего пасынка, пока тот сидел в колонии. А после продал его долю в квартире. К слову, пенсионер и раньше просил пасынка отказаться до своей части имущества, но тщетно.

Когда неоднократно судимый все же вышел на свободу, то узнал, что ему негде жить - отчим продал квартиру. Причиненный ущерб превысил сумму в 600 тысяч рублей.

- Материалы уголовного дела в отношении новочебоксарца, обвиняемого в приобретении права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием в крупном размере находятся на рассмотрении в суде, - сообщает пресс-служба МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Единая Россия» продолжает проверку стройплощадок в рамках партийного контроля за реализацией национальных проектов в Татарстане.
Татарстанца задержали за жестокое убийство возлюбленной из ревности
16 июля в ряде домов пяти районов Казани отключат свет
В Казани женщина попыталась украсть огромную головку сыра, но та никак не хотела влезать в дамскую сумку
В Татарстане 6-ти и 4-х летние дети сожгли венок у Вечного огня
Эдуардо Докампо – официально главный тренер «Рубина»
Жару под +29 градусов в Татарстане ожидают уже в этот четверг
«Ростелеком» обновил портал Единой биометрической системы
«Рубин» и «Локомотив» перед матчем обменялись постерами с Жемалетдиновым и Кварацхелии
"Виноваты припаркованные машины": в Чебоксарах полицейский УАЗик протаранил три автомобиля
Открылся Летний кампус Президентской академии
Пятерых татарстанских туристов выживших в ДТП с автобусом в Башкирии уже везут в Набережные Челны
«Две-три недели можно подождать»: сити-менеджер Чебоксар Алексей Ладыков объяснил срывы сроков ремонта дорог
В 2019 году жертвами укосов клещей стали уже 5,5 тысяч татарстанцев
Казанец, который закрылся в квартире и угрожал взорвать дом, задержан