В 2019 году жертвами укосов клещей стали уже 5,5 тысяч татарстанцев

СЕГОДНЯ 15:31 2019-07-15T15:32:32+03:00

Случаев заражения клещевым вирусным энцефалитом в республике в 2019 году не зарегистрировано.

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Весной и летом, отправляясь в лес или на дачу, жители Татарстана задумываются не только о сборе ягод, грибов или о работе на грядках, но и о том, как бы не стать жертвой клещей.

Кровососы-насекомые в последнее время свирепствуют на территории чуть ли не по всей России. При этом, количество пострадавших с каждым годом только растет.

В Татарстане с начала 2019 года за медицинской помощью после укусов клещей обратились 5 542 человека. Этот показатель, к слову, не превышает среднемноголетних показателей. Случаев заражения клещевым вирусным энцефалитом в республике в 2019 году не зарегистрировано, в то же время выявлено 11 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. Сообщает Роспотребнадзор Татарстана.

СПРАВКА КП

Клещевой вирусный энцефалит – острое инфекционное вирусное заболевание, с преимущественным поражением центральной нервной системы, которое может привести к инвалидности или смертельному исходу.

Возбудитель болезни передается человеку в первые минуты присасывания зараженного вирусом клеща вместе с обезболивающей слюной, выделяемой кровососом..

ИСТОЧНИК KP.RU