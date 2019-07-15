В Казани на улице Минская мужчина закрылся в квартире, пустил газ и угрожает взорвать дом

СЕГОДНЯ 14:44 2019-07-15T14:44:57+03:00

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В Казани в доме №44 по улице Минская мужчина заперся в квартире, открыл газ и угрожает взорвать дом. Жители подъезда эвакуированы на улицу. Об этом сообщает «Татaр-инфoрм» со ссылкой на собственный источник.

На месте уже работают представители экстренных служб. Место ЧП оцеплено. Подробности происшествия выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU