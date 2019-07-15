«Антинакипин» и уксусная кислота: в Ульяновской области трое детей отравились бытовой химией

СЕГОДНЯ 13:59 2019-07-15T13:59:44+03:00

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Ежегодно количество средств бытовой химии, сильнодействующих лекарственных препаратов, экзотических растений в домах возрастает. При этом, несмотря на постоянные просьбы прятать подобные вещи от детей, порой родители не успевают уследить и ребенок съедает или выпивает что-нибудь опасное.

Так, накануне в Ульяновскую областную детскую клиническую больницу имени Горячева госпитализировали трехлетнего ребёнка, который случайно проглотил таблетку «Антинакипина». В приемное отделение мальчика вместе с мамой доставила машина «скорой помощи».

После проведения гастроскопии было установлено, что химический ожог пищевода ребенка не глубокий, но требуется консервативное лечение.

- К сожалению, случаи отравления детей химическими средствами участились. Только за эту неделю в отделение хирургии поступило трое детей. Ребенку, проглотившему «Антинакипин» повезло больше, чем другим малышам, которые отравились уксусной кислотой. Исходя из практики, можно предположить, что это не последние факты отравлений уксусной эссенцией, используемой в каждой семье для домашнего консервирования. Если случилось несчастье, то не надо заниматься самолечением, обращайтесь в службу скорой помощи. Не вызывайте самостоятельно рвоту у ребенка, если отравление произошло концентрированной кислотой или едкой щелочью, вызывающими ожоги полости рта, глотки и пищевода. Едкое вещество при прохождении в обратном направлении увеличит площадь и глубину ожога, а также может попасть в дыхательные пути. Напоите ребенка водой (1,5 - 2 стакана), чтобы уменьшить концентрацию едкого вещества в желудке. Надо сказать, что самые опасные отравления происходят щелочами для прочистки труб: сильный химический ожог и рубцевание пищевода, которое приводит к сужению. В особо тяжелых случаях приходится выполнять операции по замещению пищевода фрагментом толстой кишки, что является выходом из положения, но не замещает в полной функциональной степени нормально существующий пищевод, - рассказал заведующий хирургическим отделением ОДКБ имени Горячева Олег Никонов.

По словам специалистов, практически все отравления у детей младшего возраста обусловлены невнимательностью родителей, хранящих различные потенциально опасные вещества и лекарства в местах, доступных для маленьких детей.

ИСТОЧНИК KP.RU