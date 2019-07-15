2019-07-15T13:13:02+03:00
Происшествия

В Чебоксарах двух братьев-рецидивистов будут судить за групповое изнасилование

Утверждается, что перед тем, как надругаться над своей жертвой, они избили ее
Олег ЛУГОВОЙ
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В настоящее время они находятся под стражей.В настоящее время они находятся под стражей.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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Два брата из Чебоксар в возрасте 27-ми и 28-ми лет в скором времени окажутся на скамье подсудимых. Их обвиняют в групповом изнасиловании.

Как следует из материалов уголовного дела, в ночь на 10 февраля этого года в столице Чувашии братья после совместного застолья с 36-летней горожанкой избили ее, а после изнасиловали.

- В настоящее время мужчины находятся под стражей, - сообщили в следственном комитете Чувашии. - Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

Оба брата имеют непогашенные судимости, в том числе каждый из них уже ранее привлекался за изнасилование. Так, что в их действиях усматривается рецидив.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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